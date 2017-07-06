"Кернел" купил за $43,3 млн агропредприятие

Одно из дочерних предприятий крупной украинской аграрной группы "Кернел" стало 100%-ным собственником агропредприятия, которое управляет более чем 27,5 тыс. га арендованных сельхозземель и зернохранилищами примерно на 170 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе группы в четверг.

В документе не уточняется название агропредприятия. В то же время указывается, что данная сделку одобрил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в мае текущего года.

Компания заплатила за 100%-ную долю в бизнесе денежными средствами $43,3 млн, при этом поглощенное агропредприятие имеет положительный чистый рабочий капитал более чем $4 млн.

Как сообщалось, "Кернел" 2 июня сообщил о завершении приобретения 92,1%-ной доли в растениеводческом бизнесе, который управляет более чем 190 тыс. га арендованных сельхозземель и зернохранилищами примерно на 200 тыс. тонн.

Затем, спустя несколько дней, "Кернел" докупил долю в 7,9% в указанной растениеводческой компании.

Компания заплатит за 100%-ную долю в бизнесе денежными средствами $155 млн. При этом "Кернел" отмечал, что чистый оборотный капитал покупаемого бизнеса превышает его чистый долг более чем на $30 млн.

Компания уточнила, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил сделку в мае этого года, однако не указывает наименование приобретенного агрохолдинга.

В то же время АМКУ ранее сообщил, что в мае разрешил компании Jerste BV (Амстердам, Нидерланды), входящей в "Кернел", приобрести свыше 50% акций Ukrainian Agrarian Investments S.A. (Люксембург) - холдинговой компании агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции" (УАИ).

В марте 2017 года АМКУ разрешил "Кернелу" купить у Glencore 10 агропредприятий в Черкасской, Киевской и Винницкой областях, в начале было предоставлено разрешение на приобретение доли в уставных капиталах 10 аграрных предприятий в Киевской, Черкасской и Винницкой областях агрохолдинга "Агро Инвест Украина" Миодрага Костича.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.

С 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

По данным WSE курс акций "Кернела" в четверг, 6 июля, к 10:32 кв повысился на 0,58% - до PLN66,38 за шт.