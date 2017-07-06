Руководителей ФРС все больше тревожит слабость инфляции

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июньского заседания не смогли прийти к единому времени о прогнозах инфляции и ее возможном влиянии на темпы повышения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal fund rate).

Нет ясности и в сроках сокращения активов на балансе Федрезерва, хотя часть руководителей ЦБ хотела приступить к нему до конца лета.

"Несколько (участников заседания - ИФ) отдали предпочтение объявлению о начале процесса в течение пары месяцев, в поддержку этого подхода говорилось, что заявление ФРС помогли подготовить общественность к такому шагу. Однако некоторые другие подчеркивали, что откладывание этого решения на более позднее время в этом году даст дополнительное время для оценки прогноза экономической активности и инфляции", - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего 13-14 июня.

Большинство членов FOMC рассматривали слабость инфляции в последнее время как отражение редких факторов, включая резкое снижение цен на услуги беспроводной связи и рецептурные лекарства. Они ожидают, что в среднесрочной перспективе эти факторы не окажут существенного влияния на инфляцию, и за этот период инфляция стабилизируется около целевого уровня (2% годовых).

"Однако несколько участников выразили обеспокоенность тем, что прогресс в продвижении к целевому уровню может замедлиться и недавняя слабость инфляции может сохраниться", - отмечается в протоколе.

Некоторых из них тревожили текущие темпы повышения процентных ставок на фоне низкой инфляции.

Ряд руководителей ЦБ США сочли котировки акций излишне завышенными.

FOMC в целом задавался вопросом о том, почему недавнее повышение процентных ставок не привело к ужесточению условий финансирования в США.

Как сообщалось, ФРС в июне подняла базовую процентную ставку второй раз в этом году - на 0,25 процентного пункта - до 1-1,25%, а также объявила о планах начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

Начальные параметры сокращений, заявленные ФРС: реинвестирование основной суммы будет снижено на $10 млрд в месяц - $6 млрд для US Treasuries и $4 млрд для ипотечных бондов. Каждые три месяца эти суммы будут увеличиваться на $6 млрд и $4 млрд соответственно, пока не достигнут $30 млрд для US Treasuries и $20 млрд для ипотечных бумаг.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля. Согласно данным CME FedWatch, вероятность подъема ставки американским ЦБ на июльском заседании оценивается рынком всего в 3%.