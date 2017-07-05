Экономика

18:51 05.07.2017

Польский Ernst&Young победил в конкурсе по выбору советника для приватизации "Центрэнерго"

Независимый аудитор Ernst&Young (EY, польское подразделение) выиграл конкурс по выбору советника для приватизации ПАО "Центрэнерго", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

По данным пресс-службы, второе место заняла компания Rotshcild (также польское подразделение).

Помимо этих двух компаний, участие в конкурсе приняли PwC Ukraine и KPMG Ukraine.

Как сообщалось, "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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