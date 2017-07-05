Украина в I полугодии нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 21,9%

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2017 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $4 млрд 81,506 млн (в январе-июне 2016 года - $3 млрд 346,988 млн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в среду, на черные металлы за этот период пришлось 19,77% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,13% за первые шесть месяцев прошлого года.

В июне поступления от экспорта черных металлов составляли $703,436 млн.

Согласно таможенной статистике, Украина в январе-июне 2017 года нарастила импорт аналогичной продукции на 37,7% – до $501,052 млн. В июне этот показатель составил $101,782 млн.

Кроме того, Украина в январе-июне-2017 увеличила экспорт металлоизделий на 27,1% - до $403,455 млн. В июне их поставлено на $69,904 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 26,5% - до $362,745 млн. В июне импортировано на $69,738 млн.

Как сообщалось, Украина в 2016г снизила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с 2015 годом – до $7 млрд 247,371 млн, увеличила импорт аналогичной продукции на 16,3% – до $799,080 млн.

Кроме того, Украина в 2016 году сократила экспорт металлоизделий на 24,8% - до $689,811 млн, импорт металлоизделий возрос на 23,8% - до $645,485 млн.