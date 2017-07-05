Гройсман поддерживает закон о повышении в Украине пошлин на вывоз металлолома

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает закон о повышении пошлин на вывоз металлолома.

"Закон принят. Я высказывал свою позицию по этому поводу и правительства: в условиях военной агрессии Украине нужен металл для обеспечения обороноспособности Украины", - сказал премьер журналистам после встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй в Лондоне в среду, отвечая на вопрос, будет ли Кабинет министров просить президента страны подписать закон об увеличении пошлин на металлолом.

Как сообщалось, Верховная Рада 8 июня 2017 года пролонгировала действие повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на два года. За соответствующий законопроект №6382 проголосовали 260 депутатов.

На подпись президенту Украины данный закон был направлен 12 июня.