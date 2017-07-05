Экономика

16:32 05.07.2017

Саудовская Аравия в августе понизит цены на большинство видов нефти

Саудовская Аравия в августе 2017 года понизит цены на большинство видов нефти, экспортируемой в Азию, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

При этом цены для клиентов Северо-Западной Европы и Средиземноморья увеличатся.

Наиболее существенно для азиатских клиентов подешевеет марка Arab Super Light - на $0,9 за баррель. В результате она будет стоить на $2,5 выше средней цены Омана и Дубая.

Марка Arab Light подешевеет наименее значительно - на $0,2, цена марки Arab Heavy не изменится.

Для покупателей из государств Северо-Западной Европы повышение цен со следующего месяца составит от $0,25 до $1 за баррель, для клиентов из Средиземноморья - $0,2-$0,7 за баррель.

Цены на нефть для клиентов из США в основном не изменятся в августе. Лишь марка Arab Extra Light подешевеет на $0,1 за баррель.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ПО "M.E.Doc" работает приблизительно на 1 млн компьютеров

Снижение курса гривни во вторник и среду обусловлено временным дефицитом валюты

Совет НБУ оценил потери экономики от банковского кризиса 2014-2016гг в 38% ВВП

Международные резервы Украины в июне возросли на 2%

Совет НБУ признал недостаточной работу правления по надзору за ПриватБанком

ПОСЛЕДНЕЕ

"Украинская страховая группа" ввела услугу приобретение туристического полиса онлайн

Эксперты дают противоречивые прогнозы для железной руды

Кабмин создал рабгруппу по кризисной ситуации в углепроме

НБУ на аукционе в среду продал $34,9 млн

МЭРТ зарегистрировал индустриальные парки "Лиманский" и "Нововолынск"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog814.html
РЕКЛАМА