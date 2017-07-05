Саудовская Аравия в августе понизит цены на большинство видов нефти

Саудовская Аравия в августе 2017 года понизит цены на большинство видов нефти, экспортируемой в Азию, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

При этом цены для клиентов Северо-Западной Европы и Средиземноморья увеличатся.

Наиболее существенно для азиатских клиентов подешевеет марка Arab Super Light - на $0,9 за баррель. В результате она будет стоить на $2,5 выше средней цены Омана и Дубая.

Марка Arab Light подешевеет наименее значительно - на $0,2, цена марки Arab Heavy не изменится.

Для покупателей из государств Северо-Западной Европы повышение цен со следующего месяца составит от $0,25 до $1 за баррель, для клиентов из Средиземноморья - $0,2-$0,7 за баррель.

Цены на нефть для клиентов из США в основном не изменятся в августе. Лишь марка Arab Extra Light подешевеет на $0,1 за баррель.