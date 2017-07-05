МЭРТ зарегистрировал индустриальные парки "Лиманский" и "Нововолынск"

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков парки "Лиманский" (Лиман Донецкой обл.) и "Нововолынск" (Волынская обл.), которые стали соответственно 24-м и 25-м в реестре.

Согласно сообщению пресс-службы МЭРТ на его сайте в среду, парки включены в реестр приказами №959 и № 960 от 30 июня.

ИП "Лиманский" на участке площадью 27,5 га организуется для строительства объектов промышленного, перерабатывающего и другого производства. Участок имеет преимущества с учетом наличия на его границе объектов инженерной инфраструктуры.

Функциональное назначение парка: промышленное производство строительных и теплоизоляционных материалов; производство элементов оборудования для использования альтернативных источников энергии; создание мощностей для предоставления услуг по обслуживанию подвижного состава отделения Донецкой железной дороги; научно-промышленный направление и обучение персонала; логистика и сопутствующий сервис.

Участок (20 га), на котором расположен индустриальный парк "Нововолынск", находится в западной части Украины в Нововолынске (Волынская обл.).

Функциональное назначение парка: машиностроение; приборостроение; материально-техническое снабжение и сбыт (логистика) легкая промышленность (текстильная, швейная, кожевенно-обувная, кожевенно-галантерейная) сельскохозяйственная промышленность (теплицы) IТ-кластер (аутсорсинг).

Согласно законодательству, ИП может размещаться на одном или нескольких смежных земельных участках. Его площадь должна быть от 15 до 700 га. Парк создается на срок не менее чем на 30 лет.

Господдержка создания и функционирования ИП включает выделение средств из госфонда регионального развития при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 10% их сметной стоимости, освобождение от долевого участия в развитии местной инфраструктуры в случае строительства объектов в пределах ИП, а также освобождение от уплаты импортной пошлины при ввозе оборудования и комплектующих, не производимых в Украине.

Всего в 25 индустриальных парках страны, согласно реестру МЭРТ, зарегистрирован пока один участник – ООО "Шосткинский элеватор" в индустриальном парке "Свема" (Сумськая обл.)