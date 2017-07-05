ПО "M.E.Doc" работает приблизительно на 1 млн компьютеров

Программное обеспечение налоговой отчетности "M.E.Doc" работает приблизительно на 1 млн компьютеров, сообщила СЕО компании-разработчика ПО - ООО "Интеллект-Сервис"(Киев) - Олеся Билоусова.

В ходе "круглого стола" в Киеве в среду она посоветовала клиентам быть внимательнее к не пострадавшим от кибератаки компьютерам, поскольку они также могут быть заражены, но неизвестно, когда и как этот вирус появится.

Пот этом О.Билоусова отметила важность выпустить обновление ПО, которое снимет уязвимость к вирусу.

Как сообщалось со ссылкой на киберполицию, Государственная фискальная служба (ГФС) отказалась от ПО "M.E.Doc" в связи с обвинениями киберполиции в адрес ее разработчика об использовании этой программы в масштабной кибератаке.

Между тем разработчик ПО "M.E.Doc", с 27 июня категорически отрицавший использование программы в кибератаке, 5 июля признал "беспрецедентным факт взлома", в результате которого в продукт был внесен вредоносный программный код в пакет обновления.

Согласно сообщению на странице в Facebook, разработчик создал обновление, которое "гарантированно исключает угрозы для пользователей", однако в ходе обыска полицией при участии СБУ 4 июля сервера компании были временно изъяты для анализа проникновения.

"Таким образом, пока мы лишены возможности выпустить обновление с повышенной степенью безопасности", – констатирует разработчик, предлагая департаменту киберполиции под его четким контролем и с применением дополнительных методов защиты как можно скорее выпустить обновление.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в ночь на среду сообщил об обысках в "Интеллект-Сервис", несанкционированное вмешательство в компьютер которого произошло еще до середины мая этого года, после чего через обновление ПО вирус попал в сети пользователей ПО. Министр также отметил, что компания пренебрегла предупреждениями об уязвимости ее ПО, и обвинил ее в бездеятельности.

Согласно данным в Госреестре, основным владельцем созданного в 2001 году ООО "Интеллект-Сервис" выступает Сергей Линник, миноритариями – Юнна Тысячная и Михаил Марченко. Выручка компании в 2015 году составила 5,76 млн грн, чистый убыток – 1,26 млн грн.

Согласно информации разработчика, когда его сайт еще работал, создание "M.E.Doc" датировано 2010 годом, а лицензионными субъектами являются зарегистрированные в 2009 году ООО "Украинский специальный оператор" и в 2013 году ООО "IT Эксперт".

В соответствии с данным в Госреестре, конечными бенефициарными собственниками "IT Эксперт" выступают киевляне Святослав Крижевич и Неонила Линник, "Украинский специальный оператор" – киприот Андреас Франгос через кипрскую компанию "Дорефина Лтд."

Выручка ООО "Украинский специальный оператор" в 2015 году составила 19,89 млн грн, чистая прибыль – 1,09 млн грн, ООО "IT Эксперт", соответственно, - 42,96 млн грн и 0,08 млн грн.

Данные за 2016 год пока отсутствуют.