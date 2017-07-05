Госпродпотребслужба заявляет о незначительном ухудшении санэпидемситуации в Украине в 2017 г.

Текущий, 2017, год характеризуется ухудшением санитарно-эпидемической ситуации в Украине по острым кишечным инфекционным заболеваниям и пищевым отравлениям, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

Как сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, с начала 2017 года ее сотрудники приняли участие в расследовании 79 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадал 941 человек, из них 750 детей (79,7%). За аналогичный период прошлого, 2016 года, было зарегистрировано 70 вспышек, в результате которых пострадало 1 тыс. 602 человека, из них 816 детей (50,9%).

Случаев заболевания ботулизмом было расследовано 49, из которых 33 связаны с употреблением рыбной продукции, пятеро пострадавших умерли. Ранее сообщалось о шести погибших, но по результатам проведенных исследований умершему жителю г.Одесса предварительный диагноз "ботулизм" был снят.

Основными причинами, способствовавшими возникновению вспышек и пищевых отравлений были грубые нарушения санитарного законодательства: технологии приготовления блюд, сроков и температурного режима хранения, дезинфекционного режима, правил личной гигиены и сроков прохождения медосмотров сотрудниками, несоблюдение товарного соседства при хранении продуктов, приобретение продуктов в местах несанкционированной торговли.

В ходе санитарно-эпидемиологических расследований в 2017 году в правоохранительные органы были направлены материалы по 46 делам, открыто 21 уголовное производство. Приостанавливалось функционирования 24 объектов, вынесено 15 постановлений о наложении штрафов, привлечены к дисциплинарной ответственности девять должностных лиц, отстранены от работы 17 сотрудников.

Кроме того, руководителям рыбоперерабатывающих предприятий, операторов рынка, торговой сети направлены письма по усилению контроля на производстве за соблюдением требований технологического процесса при изготовлении продукции, качеством и условиями хранения, транспортировки и реализации готовой рыбной продукции.

Как сообщалось, в последнее время в Украине отмечены случаи заболевания ботулизмом, связанные, в частности, с употреблением вяленой рыбы. В настоящее время в Украине не зарегистрирован ни один из видов сыворотки от ботулизма. Количество случаев заболевания ботулизмом в Украине не превышает среднестатистических показателей за последние годы, но ситуация осложняется отсутствием сыворотки