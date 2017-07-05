Правительство одобрило предложение передать в будущем в концессию два госаэропорта

Кабинет министров Украины одобрил предложение рекомендовать передать в будущем в концессию государственные предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, и "Международный аэропорт "Львов" имени Данилы Галицкого.

Это закреплено протокольным решением правительства, принятым на заседании 4 июля 2017 года.

В документах к решению отмечается, что еще в октябре 2016 года состоялось согласительное совещание, на котором Министерство инфраструктуры Украины одобрило предложение Министерства экономоразвития и торговли о включении указанных предприятий в перечень объектов, рекомендованных к передаче в концессию.

Ранее, в 2017 году, глава ГП "МА "Борисполь" Павел Рябикин отмечал, что аэропорт, вскоре может быть корпоратизирован, что, в частности, упростит механизм сдачи в аренду площадей аэропорта,

"В конечном итоге считаю, что чем раньше государство откажется от участия в коммерческих предприятиях и приватизирует или передаст такие объекты в аренду, концессию, тем эффективнее они будут работать", - говорил он.

Еще задолго до этого, в сентябре 2012 года правительство Украины внесло аэропорт "Борисполь" в список объектов госсобственности, подлежащих передаче в концессию на конкурсной основе. Концессионера планировалось выбрать на открытом конкурсе. Позже Борис Колесников, занимавший тогда пост вице-премьера, министра инфраструктуры, заявил, что аэропорт "Борисполь" будет передан в концессию в первом полугодии 2013 года.

Однако, в феврале 2013 года бывший министром инфраструктуры Владимир Козак сообщил об отсутствии конкретных предложений относительно передачи в концессию аэропорта "Борисполь", а в конце 2013 года в экспертной среде звучало мнение о том, что эта концессия не актуальна.

В отношении Львовского аэропорта, Б.Колесников еще в 2012 году сообщал, что иностранные компании не были заинтересованы в его концессии.