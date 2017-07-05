Минагропрод срывает запуск 20%-й компенсации аграриям стоимости сельхозтехники

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) срывает выполнение инициативы правительства по внедрению механизма 20%-й компенсации аграриям стоимости приобретаемой отечественной сельхозтехники, заявил исполнительный директор Национального комитета по промышленному развитию Анатолий Гиршфельд.

"Список 40 "счастливчиков", их техники и оборудования для АПК, приобретение которой подлежит 20%-й компенсации, был сформирован Комиссией под руководством Степана Кубива и обнародован на сайте МЭРТ еще 2 июня. Деньги из бюджета на компенсацию выделены. Однако ни один аграрий компенсацию за приобретение техники отечественного производства, до сих пор не получил", - сообщил А.Гиршфельд агентству "Интерфакс-Украина".

"Минагропрод - с одной стороны, должен был провести широкую информационную и разъяснительную работу среди аграриев о новой инициативе правительства, с другой, как распорядитель средств, - заключить договоры о взаимодействии с государственными банками. В свою очередь Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк - начать процедуры по частичной компенсации стоимости сельхозтехники. Но ничего из этого не было сделано", - подчеркнул исполнительный директор Нацкомитета.

Он также сообщил, что Минэкономразвития с целью своевременного запуска инициативы поддержки аграриев и сельхозмашиностроителей 21 июня собирало совещание под председательством С.Кубива с участием представителей Минагропрода и госбанков. Были даны разъяснения относительно взаимодействия участников, однако и это не ускорило процесс. Срок выполнения протокольного решения истекает 7 июля, при этом от Минагропрода никаких сведений нет. В результате негативные тенденции на рынке нарастают, а идея господдержки сельхозмашиностроителей – дискредитируется.

"И Нацкомитет, и Минэкономразвития приложили немало усилий в создании стимула для активизации рынка, однако "эксцесс исполнителя" привел обратному эффекту - на рынке стагнация. Продажи отечественной сельхозтехники в Украине уже приостановились", - сказал А.Гиршфельд.

По его словам, это вызвано беспокойством аграриев земельной реформой и отложенным спросом в ожидании обещанной компенсации. В результате в разгар сезона отечественную почвообрабатывающую технику активно вытесняет с рынка импортная.

"Украинские аграрии, так и не получив бонус от государства, в очередной раз могут разочароваться в благих намерениях им помочь… Вот так банальным саботажем чиновников хорошие начинания правительства и заявления высших должностных лиц государства о развитии сельхозмашиностроения могут быть сведены к нулю", - резюмировал А.Гиршфельд.

Как сообщалось, аграрии, начиная с 2017 года, будут получать через банки частичную компенсацию при покупке сельскохозяйственной техники в размере 20% ее стоимости при условии, что уровень локализации производства сложной техники в Украине превышает 35%. В бюджете на 2017 год на указанную программу предусмотрено около 550 млн грн.