Нефть слабо дешевеет

Цены на нефть слабо опускаются в среду на сигналах, что Россия не готова пойти на новые сокращения добычи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 кв опустилась на $0,06 (0,12%) - до $49,55 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,17%) - до $46,99 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 7 центов, торги WTI не проводились в связи с празднованием Дня независимости в США.

За последние 8 сессий непрерывного роста цены на нефть выросли на 11%, но остаются существенно ниже отметок на начало года из-за опасений, что усилия по ограничению добычи в странах ОПЕК и их партнерах не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

В частности, в июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду агентство со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, подразумевающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года.

По словам источников, еще большее снижение добычи может послать рынкам неверный сигнал, который может быть интерпретирован как опасения, что текущего соглашения недостаточно для поддержки цен на топливо.

Как сообщалось, в июне Россия выполнила договоренности с ОПЕК, удерживая добычу нефти на уровне 10,944 млн б/с, то есть на 300 тыс. б/с ниже уровней октября 2016 года.