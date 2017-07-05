Москва продлила "контрсанкции" до конца 2018 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым продлевается запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщается в среду на сайте правительства РФ.

"Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, объявив 28 июня о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев, Совет ЕС в своем коммюнике напомнил, что принятые ограничительные меры изначально были введены 31 июля 2014 года на срок в один год в ответ на "действия России, дестабилизирующие Украину".

"Они (санкции) были усилены в сентябре 2014 года. Они нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

"19 марта 2015 года Европейский Совет решил связать продолжительность действия этих санкций с полным выполнением минских соглашений, которое предусматривалось на 31 декабря 2015 года. Учитывая, что этот срок не был соблюден и минские соглашения до сих пор полностью не реализованы, Совет ЕС продлил санкции", - объясняют в Брюсселе.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие ответных мер на антироссийские санкции ЕС до 31 декабря 2018 года.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года. Таким образом, сейчас санкции, за полгода до их истечения, продлены на год.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 20 мая 2017 г снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.