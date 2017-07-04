"Укрнафте" вслед за ПриватБанком удалось доказать юрисдикцию Гаагского арбитража в споре с РФ по Крыму

Международный арбитражный суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) вынес решение о юрисдикции и допустимости в двух спорах, инициированных "Укрнафтой" и еще 11 другими компаниями и лицами против России в связи с аннексией Крыма.

"26 июня 2017 года, после проведения обсуждений, состав арбитража единогласно вынес решения о юрисдикции в двух вышеуказанных делах. Далее, в ближайшее время состав арбитража даст процессуальные указания для следующей фазы разбирательств", - говорится в публикации арбитража во вторник.

Это уже третье подобное решение: два предыдущих были приняты в феврале и марте двумя другими составами арбитража в других подобных спорах против РФ, в частности, по искам ПриватБанка и его экс-владельца Игоря Коломойского.

Люк Эрик Питерсон (Luke Eric Peterson) в издании Investment Arbitration Reporter отмечал тогда, что эти решения означают, что Россия должна нести обязательства по защите украинских инвесторов в Крыму после его аннексии согласно двустороннему российско-украинскому договору о защите инвестиций.

Как сообщалось, первое подобное разбирательство против РФ было начато по иску экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского и ООО "Аэропорт "Бельбек" 13 января 2015 года на основании регламента UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комиссия ООН по праву международной торговли) и соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций. Истцы заявили, что РФ нарушила свои обязательства, вытекающие из указанного договора, путем принятия с февраля 2014 года мер, лишивших истцов прав собственности, договорных и других прав по эксплуатации пассажирского терминала для коммерческих перелетов аэропорта "Бельбек" в Крыму.

И.Коломойский заявлял о наличии у него до 2020 года контракта на управление пассажирским терминалом аэропорта "Бельбек" (Севастополь), национализированным Россией после аннексии Крыма. Он потребовал от РФ компенсации потерь в виде возможного дохода от терминала. Речь идет о сумме в $15 млн.

Затем, 13 апреля 2015 года, подобное арбитражное разбирательство против РФ инициировали ПриватБанк и ООО "Финансовая компания "Финилон", так как аннексия Россией Крыма не позволила истцам продолжить свой банковский бизнес в Крыму. А в июне 2015 года подобные иски подали "Укрнафта" и другие связанные с экс-владельцами ПриватБанка компании, потерявшие в Крыму нефтебизнес и активы в сфере недвижимости.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.