Кабмин Украины одобрил Triage госпредприятий с сохранением за собой 15 стратегических компаний

Государство планирует из 3444 компаний и объектов сохранить в своей собственности только 15 особо важных предприятий и 363 объекта, обеспечивающих выполнение государством своих функций, а остальные передать в концессию, продать или ликвидировать, соответствующую концепцию управления госпредприятиями (Triage), одно из условий программы сотрудничества с МВФ, утвердило правительство Украины во вторник.

"Triage – это медицинская сортировка на поле боя (фр.) Прозрачный намек на то, что сектор госпредприятий истекает кровью, надо спасать стратегическое, остальные продавать, передавать в концессию или ликвидировать", – прокомментировал решение на своей странице в Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Он уточнил, что к числу особо важных предприятий относятся, в частности, "Нафтогаз Украины", Укрзализныця", "Укрпочта", КБ "Южное", "Южмаш", "Завод 410 гражданской авиации", "Антонов", "Хартрон", ХГАПП, Администрация морских портов, "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", Восточный ГОК и "Укрхимтрансаммиак". Их общие активы составляют 1,175 трлн грн, или 69% стоимости всех активов.

По его данным, на долю 363 функционально важных объектов приходится еще 8,6% всех активов.

М.Нефедов указал, что в концессию предлагается передать 359 объекта (2 аэропорта, 333 объекта лесного хозяйства и 24 автодорожных компаний) с активами в 14,5 млрд грн, на приватизацию, включая передачу в коммунальную собственность – 893 объектов с активами в 189,4 млрд грн, прекратить или ликвидировать – 1255 с активами в 132,6 млрд грн.

Еще 559 объектов и компаний с активами в 45,1 млрд грн находятся на неконтролируемой территории в Крыму или зоне АТО, добавил М.Нефедов.

Среди других утвержденных принципов – отказ министерств от управления предприятиями, управление предприятиями в госсобственности на тех же принципах, что и в частном секторе.