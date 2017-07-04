Минприроды отмечает рост выбросов из-за отказа промпредприятий от газа

Объем выбросов предприятиями загрязняющих атмосферу в 2016 году вырос на 7,7%, одной из причин является переход с природного газа на другие виды топлива, сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на брифинге в Киеве во вторник.

"В 2014 году объемы выбросов составили 3,35 млн тонн, в 2015 году – 2,857 млн тонн, а в 2016 – уже 3,078 млн. Скорее всего, тенденция к увеличению выбросов обусловлена увеличением количества предприятий и замещением природного газа другими видами топлива", – сказал глава Минприроды, представляя "ТОП-100 основных предприятий-загрязнителей".

Он уточнил, что в обновленный рейтинг были включены по 33 предприятия, на которые приходятся наибольшие выбросы в атмосферу и образование отходов, а также 34 наибольших загрязнителя водных объектов.

Согласно данным Минприроды, объем выбросов 33 самых крупных загрязнителей атмосферы в минувшем году составил 2,316 млн тонн, что на 0,2 млн тонн больше показателей 2015 года. По словам министра, на предприятия, вошедшие в ТОП-100, приходится 75% этих загрязнений от стационарных источников.

"Из 25 предприятий в рейтинге по загрязнению воздуха - 10 горно-металлургического комплекса и 15 энергогенерирующих предприятий", - отметил О.Семерак.

Лидер по выбросам в атмосферу "АрселорМиттал Кривой Рог" (г.Кривой Рог, Днепропетровская обл.) за год сократил их с 275,08 тыс. тонн до 272,85 тыс. тонн, тогда как идущий следом "ММК им. Ильича" (г.Мариуполь, Донецкая обл.) увеличил со 171,69 тыс. тонн до 178,14 тыс. тонн.

Замыкает тройку Бурштынская ТЭС "ДТЭК Захидэнерго" (Ивано-Франковская обл.), которая сократила выбросы в атмосферу в минувшем году со 197,96 тыс. тонн до 168,489 тыс. тонн.

В то же время в 2,3 раза увеличила загрязнение идущая следом Криворожская ТЭС "ДТЭК Днипроэнерго" (г.Зеленодольск Днепропетровская обл.) – с 62,83 тыс. тонн до 146,07 тыс. тонн. Значительное увеличение выбросов в атмосферу показали Углегорская ТЭС "Центрэнерго" (г.Светлодарск, Донецкая обл.) – со 105,7 тыс. тонн до 141,75 тыс. тонн, Старобешевская ТЭС "Донбассэнерго" (г.Славянск, Донецкая обл.) – с 81,28 тыс. тонн до 97 тыс. тонн, Приднепровская ТЭС "ДТЭК Днипроэнерго" (Днепр) – с 32,89 тыс. тонн до 60,99 тыс. тонн, а также меткомбинат "Азовсталь" (г.Мариуполь) – с 67,68 тыс. тонн до 78,06 тыс. тонн.

Согласно ТОП-100, в отраслевом разрезе больше всего в нем представителей горно-металлургического комплекса, энергетики и коммунальных предприятий (водоканалы), а в региональном – Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

По сбросу загрязненных сточных вод лидером в прошлом году, в частности, стала "Азовсталь", хотя за год предприятию удалось уменьшить этот показатель со 141,5 млн куб. м до 140,7 млн куб. м. Далее в рейтинге расположились "Днепровский меткомбинат" (Каменское, Днепропетровская обл.) и "Запорожсталь" (Запорожье), также добившиеся снижения вредных стоков соответственно с 75,85 млн куб. м до 71,21 млн и с 59,51 млн куб. м до 54,3 млн куб. м.

В целом, по подсчетам министерства, за год 34 крупнейших загрязнителей водных объектов уменьшили сброс сточных вод на 6,7% – до 583,325 млн кубометров в прошлом году, а в целом по стране он составил 2,08 млрд куб. м.

Наибольшим загрязнителем по образованию твердых отходов, согласно рейтингу, стал "Северный горно-обогатительный комбинат" (ГОК), улучшивший свой показатель с 75,28 млн тонн до 64,56 млн тонн в 2016 году. Идущие следом "Центральный ГОК" и "Ингулецкий ГОК" (все – г.Кривой Рог) также добились снижения: соответственно с 57,5 млн тонн до 54,89 млн тонн и с 47,78 млн тонн до 47,63 млн тонн.

В целом общая динамика загрязнения твердыми отходами 33 наибольших загразнителей показала улучшение – с 275,49 млн тонн в 2015 году до 260,8 млн тонн в прошлом году.

О.Семерак отметил, что Минприроды предлагает заменить устаревшие способы учета вредных веществ.

"Мы выступаем за внедрение в Украине общегосударственного мониторинга, который предусматривает обязательную установку фильтров и счетчиков на каждой "трубе" со свободным доступом к этой информации всех украинцев и жесткими правилами: если выбрал свои лимиты на выбросы, то должен платить", – сказал министр.

Он также допустил, что ставки экологического налога в Украине могут быть повышены.