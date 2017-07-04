Европарламент проголосовал за увеличение квот на украинскую продукцию АПК

Депутаты Европейского парламента проголосовали за увеличение объемов временных дополнительных торговых преференций для импорта украинской аграрной и пищевой продукции.

Согласно сообщению на сайте Европарламента во вторник, новые торговые преференции были одобрены 566 голосами при 96 против и 28 воздержавшихся.

"Преференции будут введены на срок до трех лет в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС. Данное решение должно быть утверждено Советом ЕС позже в июле", - написала замминистра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в соцсети Facebook.

По информации Европарламента, борьба с коррупцией является условием предоставления Украине торговых преференций.

Как сообщалось, в результате переговоров Еврокомиссии, Совета ЕС и евродепутатов Комитет по международной торговле Европейского парламента (INTA) предложил повысить квоты на украинский мед на 2,5 тыс. тонн, переработанные томаты - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн, овес - на 4 тыс. тонн, пшеницу - на 65 тыс. тонн, кукурузу - на 625 тыс. тонн, ячмень - на 325 тыс. тонн, злаковые крупы и гранулы - на 7,8 тыс. тонн.

Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов - 8 тыс. тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла - 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов - 1,5 тыс. тонн, яиц - 3 тыс. тонн, свинины - 40 тыс. тонн.

Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс. тонн, ячменю - 250 тыс. тонн, кукурузе - 400 тыс. тонн, сахару - 20 тыс. тонн, меду - 5 тыс. тонн, обработанным томатам - 10 тыс. тонн, виноградному и яблочному соку - 10 тыс. тонн, овсу - 4 тыс. тонн, чесноку - 500 тонн.