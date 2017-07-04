Украина наращивает экспорт ягод на фоне стабильного производства

Производство ягод в Украине за последние три года стабилизировалось на отметке около 130 тыс. тонн, при этом экспортные поставки растут, сообщил генеральный директор компании "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Экспорт ягод в 2014 году составил 21,5 тыс. тонн, в то время как в 2016 году Украина поставила на внешние рынки уже 44,7 тыс. тонн. В структуре экспорта преобладает мороженая ягода (черника, малина, клюква, ежевика)", - уточнил эксперт

С.Феофилов уточнил, что украинские производители ягод расширили географию экспорта.

"Если ранее основными рынками сбыта были страны ЕС, то в настоящий момент начаты поставки на Ближний Восток, ОАЭ", - добавил он.

Главным препятствием для расширения продаж в торговые сети ЕС является высокая стоимость получения сертификата Global Gap, который позволяет экспортировать свежую продукцию

По словам С.Феофилова, ягодный бизнес остается одним из инвестиционно привлекательных сегментов аграрного сектора Украины. Основными причинами этого тренда являются высокая маржинальность, растущий спрос со стороны внутреннего и внешнего рынков, благоприятные климатические условия и тенденции здорового питания.

Заместитель директора по научной работе Института садоводства Национальной академии аграрных наук Александр Ярещенко в ходе пресс-конференции уточнил, что на сегодняшний день в Украине насчитывается в общем около 25 тыс. га ягодных насаждений (хозяйства населения и ягодные хозяйства).

"На долю специализированных хозяйств, по нашим оценкам, приходится не более 15 тыс. га. Культурой номер один остается земляника садовая (клубника), и занимает она около 45-50% всех насаждений", - уточнил А.Ярещенко.

По информации экспертов, в нынешнем году на ценовые тренды ягодного рынка значительное влияние оказали неблагоприятные погодно-климатические условия. Значительная потеря урожая ягодных культур привела к их дефициту и росту цен на них.

Заместитель директора по научной работе Института садоводства НААН уточнил, что от заморозков наиболее сильно пострадали раннеспелые сорта ягод, в частности, клубника.

"Из-за неурожая черники лесной в цене она поднялась в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым годом. Черника садовая, или голубика – одна из наиболее стабильных по цене ягодных культур в Украине. Цены в рознице составляют в пределах 250-300 грн/кг", - уточнил он.

Директор ягодного рассадника ООО "Брусвяна" (Житомирская область) Лилианна Дмитриева отметила, что одной из проблем ягодной отрасли является нехватка специалистов.

"Остро стоит вопрос кадров. К сожалению, украинские вузы не готовят специалистов, которых можно было бы запустить в сад, поручив ответственную работу, и посмотреть на результат. Собственники бизнеса сами не всегда понимают, как должен выглядеть конечный продукт", - отметила она.

Генеральный директор "УкрАгроКонсалта" С.Феофилов добавил, что, несмотря на много рисков в ягодный бизнес начинают поступать инвестиции из других отраслей экономики страны.

"Через три-пять лет мы прогнозируем, что произойдет монополизация хранения и переработки ягод. По нашим наблюдениям может произойти кооперация мелких производителей, концентрация производства. Чтобы остаться конкурентоспособными, мелкие производители должны перейти к кооперированию", - резюмировал эксперт.