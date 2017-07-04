Перечисление физлицами до $50тыс за границу не повлияет на финансовый рынок страны

Введение Национальным банком Украины (НБУ) выдачи электронных индивидуальных валютных лицензий физическим лицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций не представляет угрозу для финансового рынка страны.

"Угроза того, что сейчас деньги побегут быстрее я не вижу. Скорее та либерализация, которую сейчас делает Нацбанк, она обоснованная, она позволяет клиенту, который хочет инвестировать работать с разными инструментами", - отметил директор по приватному банкингу банка "Кредит Днепр" Максим Шахалов в ходе заседания "круглого стола" "Есть ли в Украине privaite banking?" во вторник.

По его словам, механизм вывода денег путем получения индивидуальной валютной лицензии понятен. Сейчас в банках присутствует определенная переликвидность, поэтому вряд ли это как-то отразится на банковской системе, но позволит клиентам получить легальный инструмент использования средств.

Как отметил начальник управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Данил Меркулов, в настоящее время есть два механизма вывода физлицами средств за рубеж: первый - это разрешение на вывод эквивалента $50 тыс. в год путем получения индивидуальной лицензии действующее с 3 июля; второй - оказание помощи родственникам, который начал действовать с 12 июня.

По его мнению, эти деньги достаточно "чистые", поскольку для получения лицензии необходимо предоставить пакет документов, в том числе и из налоговой инспекции. Однако, когда деньги вывели, возникает вопрос, что с ними дальше делать. Управление этим капиталом несет высокие издержки, нужно ехать, проходить процедуру по открытию счетов и затрачивать определенные усилия на управление. В половине случаев каждое такое управленческое решение требует присутствия.

"Т.е. есть у нас $50 тыс., если учесть дорогу, проживание, потенциальную доходность от этих средств при уровне ставок 4-5% в валюте в Украине, какая доходность должна быть там, чтобы покрыть все трансинвестиционные издержки", - подчеркнул Д.Меркулов.