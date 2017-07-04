Кабмин разрешил продлевать действие лицензий на недропользование должникам по ренте

Кабинет министров Украины разрешил продлевать сроком до одного года действие специальных разрешений на пользование недрами компаниям, которые имеют задолженность по оплате рентных платежей, в случае отсутствия возможности получения природного газа бытовыми потребителями населенных пунктов из других месторождений.

Соответствующие изменения внесены в постановление №615 от 30 мая 2011 года, которым утвержден порядок предоставления специальных разрешений на недропользование.

При этом Кабмин исключил из 15 и 19 пунктов постановления №615, в которых перечисляются основания для отказа в продлении/внесении изменений/выдаче/переоформлении разрешения, четыре идентичных абзаца:

"в случае: "невыполнения программы работ на участках недр, на пользование которыми заявителю уже предоставлено разрешение, выявления нарушений правил пользования недрами на таких участках, что зафиксировано в актах проверок, предписаниях или распоряжениях соответствующих органов в сфере недропользования до момента их устранения, кроме случаев признания таких предписаний или распоряжений недействительными или действие которых приостановлено по решению суда".

Как сообщалось, ПАО "Укрнафта" на протяжении июня остановила добычу на Южно-Панасовском, Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском и Корживском месторождениях в Сумской области из-за отказа Государственной службы геологии и недр в продлении специальных разрешений из-за долга по оплате рентных платежей.

Из-за остановки добычи на месторождениях жители ряда населенных пунктов остались без газоснабжения. В "Укрнафте" утверждают, что техническая возможность по их газоснабжению из других источников отсутствует.

Кроме того, в начале апреля компания остановила добычу на Заводивском месторождении (Львовская обл.). В целом в 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", в 2018 году – еще 27 лицензий, что составляет 50% добычи нефти и газоконденсата компании.

При этом в "Укрнафте" считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. По мнению компании, такие действия являются незаконными, поэтому "Укрнафта" обратилась в суд.