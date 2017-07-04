"Нафтогаз" и "Газпром" проводят серию переговоров по решению Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" проводят серию переговоров по решению Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАК.

"Во исполнение отдельного решения арбитража проводят серию переговоров в попытке прийти к соглашению относительно изменений к контракту и окончательных расчетов между сторонами в соответствии с решением арбитров. Переговоры проходят на нейтральной территории", - говорится в сообщении.

Как напоминают в НАК, отдельное решение Трибунала при арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма от 31 мая 2017 года содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным "Нафтогазом", но не оплаченным в полном объеме.

"Если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж", - резюмируют в "Нафтогазе".