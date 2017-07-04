"Укрпочта" официально заявила о форс-мажоре ввиду кибератаки

ПАО "Укрпочта" опубликовало объявление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажоре) вызванных кибератакой.

Согласно сообщению ПАО в издании "Голос Украины" во вторник, 27 июня было осуществлено противоправное вмешательство в компьютерную сеть ПАО путем кибератаки с применением вируса, что повлекло за собой блокирование серверов и рабочих станций нацоператора почтовой связи.

"Эти обстоятельства влияют на возможность "Укрпочты" выполнять свои обязательства по заключенным договорам, составлять и подавать отчетность, осуществлять надлежащее начисление и уплату налогов, сборов исполнять другие права и обязательства ПАО "Укрпочта", - говорится в публикации.

По вышеуказанным фактам "Укрпочта" оформила и подала в МВД заявление о преступлении.

"О завершении действия обстоятельств непреодолимой силы и стабилизации работы ПАО "Укрпочта" будет сообщено дополнительно", - указывается в объявлении.

Как сообщалось, во вторник, 27 июня, компьютерные сети Кабмина, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций. Эксперты предварительно называют ее крупнейшей подобной кибератакой в Украине.