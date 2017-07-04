ПриватБанк планирует международный конкурс на управление курортом "Буковель"

Наиболее интересная треть активов крупнейшего в Украине горнолыжного туристического курорта "Буковель" (Ивано-Франковская обл.) передана на баланс ПриватБанка, который в ближайшее время намерен передать эти активы в аренду совладельцам, а затем выставить на международный конкурс, сообщил глава правления банка Александр Шлапак.

"Сейчас ведем переговоры с соакционером, поскольку у нас есть примерно треть "Буковеля" в собственности, чтобы передать их в оперативную аренду. Никто другой эксплуатировать комплекс не может", – описал текущую ситуацию глава правления на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что существует договоренность о согласии совладельцев на такую аренду, поскольку сейчас они используют эти активы без каких-либо документов, что является нарушением законодательства.

По его словам, правление не имеет права принимать решение о фактическом отчуждении этого имущества, поэтому речь может идти только об арендных отношениях с компанией, которая сейчас фактически эксплуатирует "Буковель", а не о финансовом лизинге.

"В дальнейшем речь идет о том, чтобы подготовить предложение и провести международный конкурс на возможную эксплуатацию комплекса "Буковель", так как наша треть самая интересная и ценная: все подъемники у нас, гостиницы у нас и так далее. Думаю, этот комплекс может быть интересен очень многим потенциальным инвесторам", – описал дальнейшие планы А.Шлапак.

Говоря о сроках, он уточнил, что в этом году банк не успеет провести этот конкурс.

"Подготовимся хорошо и тогда будем такой конкурс проводить", – сказал глава правления.

А.Шлапак отметил, что "Буковель" был передан на баланс банка как ипотека за 11 млрд грн, однако после переоценки теперь учитывается в балансе по 5,35 млрд грн.

Он также заявил, что банк намерен продать и другие небанковские активы, имеющиеся у него на балансе.

"Банку не нужны никакие небанковские активы, которых много, и они будут, безусловно, проданы", – сказал глава правления банка.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", помимо целостного имущественного комплекса (ЦИК) "Буковель" в минувшем году на баланс банка был также передан ЦИК гостиницы "Зирка Буковеля" (Radisson Blu Буковель), который был первоначально оценен в 1,62 млрд грн.

Согласно информации на сайте туркомплекса, его эксплуатацией занимается зарегистрированное в июле 2016 года ООО "Буковель" (с.Поляныця, г.Яремче, Ивано-Франковская обл.). В соответствии с госреестром, владельцем ООО с заявленным уставным капиталом 2,6 млрд грн, формирование которого должно завершиться в конце июля этого года, является ООО "Карпатские инвестиции" (Луцк). Его бенефициарами через компании "Вентрелиса Холдингс ЛТД", "Ортлер Лимитед" и "Римелтреса Холдингс Лтд" выступают Элени Корелиду, Христина Софоклеус, Михалакис Цицеккос, Анастасия Христофору и Деспоина Харалампус Николау.

Ранее владельцем "Буковеля" было ООО "Скорзонера", выручка которого в 2015 году составила 380,53 млн грн, а чистый убыток – 123,36 млн грн.

Чистый доход ООО "Зирка Буковеля" в 2015 году был равен 118,03 млн грн, чистый убыток – 742,91 млн грн.