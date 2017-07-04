ВАСУ подтвердил незаконность взимания АМПУ канального сбора в Одесском порту

Высший административный суд Украины (ВАСУ) подтвердил незаконность взимания Администрацией морских портов Украины (АМПУ) канального сбора за следование судов в Карантинную и Ланжероновскую гавани Одесского морского порта.

Как сообщила пресс-служба юридической компании LeGran.TT, соответствующее решение от 22 июня 2017 года опубликовано 3 июля в Едином реестре судебных решений Украины.

ВАСУ, в частности, отклонил кассационную жалобу АМПУ с просьбой отменить постановление Одесского окружного административного суда от 28 февраля и Одесского апелляционного административного суда от 5 апреля 2017 года "в связи с нарушениями норм материального и процессуального права".

Как отмечает пресс-служба компании, коллегия судей пришла к выводу, что решения судов первой и апелляционной инстанций – законны и не подлежат отмене. Таким образом, ВАСУ подтвердил отсутствие основания для взимания сбора за следование судов в Карантинную и Ланжероновскую гавани.

"При заходе судов к причалам Карантинной, Ланжероновской гаваней порта прохождения канала в один конец или транзитом не происходит, пересечение канала является прохождением навигационной преграды и не является использованием канала, как гидротехнического сооружения… Взимание канального сбора за пересечение или частичное использование канала не предусмотрено. Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, пришел к правильному выводу о неправомерности действий АМПУ относительно взимания канального сбора при следовании судов к причалам Карантинной, Ланжероновской гаваней Одесского морского порта", - приведен в сообщении текст определения суда.

По словам президента Ассоциации контейнерных линий Украины Александра Щекина, ассоциация рассчитывает на скорейшую реакцию и.о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса, который отменит незаконный сбор.

"Это станет самым точным маркером реальной заинтересованности Администрации в создании условий для повышения привлекательности украинских гаваней и развития контейнерного рынка, выстраивания долгосрочных и партнерских отношений с представителями бизнеса не на словах, а на деле", – отметил он.

В свою очередь директор LeGran.TT Татьяна Титаренко подчеркнула, что решение ВАСУ подтверждает правомерность позиции LeGran.TT, которая в судебном споре с АМПУ представляет интересы мировых линейных операторов в Украине.

"С учетом ряда экспертных заключений Торгово-промышленной палаты Украины, ЧерноморНИИпроекта, УкрНИИМФ, Одесской морской академии, решений совета Бизнес-омбудсмена и положительной судебной практики, для чиновников АМПУ единственно верное решение в данной ситуации – следовать решениям судов и отменить незаконное распоряжение №37 от 10 августа 2016 года о взимании канального сбора. Это вернет ситуацию в законное русло и поставит точку в длительном конфликте с бизнесом", - отметила она.

Юридическая компания LeGran.TT специализируется на вопросах морского права, государственно-частного партнерства в портовой отрасли, корпоративных отношений, инвестиционной деятельности. Компания также предоставляет поддержку в работе с органами власти, осуществляет правовой аудит предприятий, предоставляет услуги компаниям-нерезидентам.