Uber намерена создать в Киеве штаб-квартиру

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей с водителем, строит в Киеве помещение под размещение своей штаб квартиры.

Как сообщил генеральный менеджер Uber в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане Алексей Стах на пресс-конференции в Киеве во вторник, приуроченной к годовщине Uber в Украине, штаб-квартира со штатом работников 50 чел. будет координировать работу в Украине, Беларуси, Азербайджане, Казахстане.

Он добавил, на сегодня в офисе Uber в Украине работает 20 чел.

Помимо прочего, говоря о планах компании, А.Стах отметил заинтересованность работой во всех региональных центрах страны, в частности в Запорожье, Кривом Роге и Николаеве.

Отвечая на вопросы, А.Стах добавил, что компания изучает возможность внедрения некоего продукта Uber Kids – заказа автомобилей с детскими креслами.

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 450 городах и 73 странах мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.