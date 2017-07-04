ЕБРР может выделить кредит на EUR150 млн для модернизации ж/д на юге Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может одобрить предоставление кредита в сумме EUR150 млн на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская – Николаев - Колосовка на юге Украины.

Согласно сообщению банка, основной целью проекта является повышение эффективности железнодорожных операций, поддержка существующего процесса реформирования железной дороги.

Рассмотрение решения по кредиту запланировано на 6 сентября 2017 года.

Заемщиком выступила "Укрзализныця" - вертикально интегрированная железнодорожная компания, полностью принадлежащая правительству Украины.

Кредит может предусматривать два транша: первый - до EUR124,5 млн - для электрификации железнодорожной линии Долинская - Николаев (148 км), второй - до EUR25,5 млн - для электрификации участка Николаев - Колосовка (105 км).

Общая стоимость проекта оценивается в размере до EUR367,9 млн, который, как ожидается, будет софинансирован Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в размере, равном кредиту ЕБРР, собственным вкладом "Укрализныци" и грантовым финансированием задач по техническому сотрудничеству.

Как сообщалось, ЕИБ 23 ноября 2016 года утвердил кредит в сумме EUR150 млн в рамках проекта по модернизации около 250 км железной дороги в южных регионах.

В октябре 2016 года "Укрзализныця" согласовала последние детали кредита от ЕИБ и ЕББР на электрификацию направления Долинская - Николаев – Колосовка.