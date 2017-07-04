"Укрэнерго" предлагают разработать проект присоединения солнечных электростанций в Чернобыльской зоне

Министерство экологии и природных ресурсов Украины предлагает Кабинету министров поручить НЭК "Укрэнерго" проектирование присоединения солнечных электростанций мощностью до 1,2 ГВт в Чернобыльской зоне.

Соответствующий вопрос правительство рассмотрело на заседании во вторник, однако телетрансляция заседания была прекращена еще до принятия решения по нему.

"НЭК "Укрэнерго" обеспечить разработку проекта строительства инфраструктуры сбора и выдачи мощности (стадия ТЭО) солнечных электростанций, которые будут размещены в зоне безусловного отселения … предусмотрев разработку мероприятий по минимизации влияния резко переменных режимов работы объектов солнечной энергетики на балансовые условия работы ОЭС Украины", - говорится в предложенном Минэкологии проекте протокольного решения Кабмина.

Как сообщалось, по состоянию на конец февраля Минэкологии получило 44 заявки на строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне.