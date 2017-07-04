Кабмин разрешил направлять выделенные на ликвидацию последствий взрывов в Балаклее средства на покупку жилья пострадавшим

Кабинет министров Украины разрешил направлять выделенные на ликвидацию последствий взрывов складов в г.Балаклея (Харьковская обл.) 45 млн грн на покупку жилья пострадавшим.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что речь идет о направлении средств на покупку жилья пострадавшим.

Данным решением Кабмин дополнил назначение выделенных в конце апреля 45 млн грн Харьковской областной государственной администрации пунктом о покупке жилья для тех, кто нуждается в отселении из аварийного жилья.

Как сообщалось, 23 марта на военных складах возле г.Балаклея возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В настоящее время, как сообщил 19 мая пресс-служба вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, в городе и близлежащих селах, которые пострадали от взрывов на складах уже восстановлено 70% инфраструктуры, около 85% многоквартирных и 55% частных домов.