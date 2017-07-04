Экс-собственники ПриватБанка подали иски к финучрежедению

Компании, связанные с бывшими владельцами ПриватБанка (Киев) подали к финучреждению 92 иска на 8,913 млрд грн, соответствующие данные приведены в презентации банка, с которой ознакомилось агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, в целом количество поданных к банку исков составляет 2,902 тыс. на сумму 20,185 млрд грн.

По данным главы правления ПриватБанка Александра Шлапака, финучреждение, в свою очередь, подало в суды иски на сумму 23,8 млрд грн.

"Общая сумма претензий по искам, которые мы подали, - 23,8 млрд грн. Это не обязательно бывшие акционеры, но в том числе они там есть", - сказал он журналистам после пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский 9 июня подал заявление в Печерский райсуд Киева с требованием расторгнуть соглашение о поручительстве.

Согласно Единому государственному реестру судебных дел, ответчиками по иску выступают Национальный банк Украины (НБУ) и сам ПриватБанк.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что погашение ПриватБанком имеющейся задолженности по кредитам рефинансирования в объеме 13,8 млрд грн освободит экс-совладельца финучреждения И.Коломойского от персональной гарантии.

В.Гонтарева уточнила, что отказ от такого погашения рефинансирования, выданного банку еще до его национализации в конце 2016 года, прописан в меморандуме с Международным валютным фондом.

Она также подчеркнула, что центробанк выдавал это рефинансирование до национализации банка только под реальные активы и под персональную гарантию И.Коломойского, тогда как в обеспечение корпоративного портфеля кредитов, выданных самих банком, таких реальных активов нет.

По данным, представленным на веб-сайте НБУ, ПриватБанку в 2014 году были предоставлены стабилизационные кредиты на 19,9 млрд грн. Обеспечением под указанное рефинансирование выступали имущественные комплексы, ипотека недвижимости, ипотека земли, имущественные права по кредитным соглашениям, воздушные суда. В 2015 году банку НБУ выдал банку стабилизационные кредиты на 9,7 млрд грн. Обеспечением под указанное рефинансирование выступали: поручительство, залог, имущественные комплексы и воздушные суда.