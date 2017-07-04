Министр инфраструктуры предлагает определить ряд морпортов как объекты концессии

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к правительству с просьбой исключить ряд морских портов страны из перечня объектов, подлежащих приватизации, и внести их в перечень объектов, подлежащих концессии.

Такое предложение он озвучил на заседании правительства во вторник в ходе обсуждения законопроекта о приватизации, добавив, что к нему было бы целесообразно приобщить законопроект о концессии, который разрабатывается министерством и другими органами.

"Прошу перевести ряд наших морских портов, а именно - "Южный", "Ольвия", Херсонский, "Черноморск", Измаильский - из объектов приватизации в объекты концессии. Мы отрабатываем этот вопрос совместно с Европейским банком реконструкции и развития", - сказал министр.

Глава правительства Владимир Гройсман, в свою очередь, одобрил такую инициативу.

"Прошу, чтобы вы это доработали и вынесли (на рассмотрение – ИФ). Перегруппировать - не проблема. Мы этот вопрос решим", - сказал он.