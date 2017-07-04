НКРЭКУ выдала "внучке" "Нафтогаза" лицензию на поставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ("ГКНУ") лицензию на поставку природного газа.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник.

Дочерней компании НАК - "Газ Украины" - принадлежит 100% ООО "ГКНУ".

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что НАК предложил Кабинету министров возложить на компанию функции поставщика газа населению в рамках механизма специальных обязательств (PSO).

По его словам, НАК будет инициировать изменение постановления Кабмина о PSO с целью исключить "газсбыты" (частные компании, принадлежащих собственникам облгазов – ИФ) из цепочки поставки газа населению в рамках спецобязательств. Так, если бытовой потребитель не выберет себе поставщика, то объемы его потребления должны быть автоматически отнесены на НАК как реального собственника газа.

В "Нафтогазе" считают, что в существующем формате "газсбыты" являются псевдо-поставщиками газа, поскольку не несут ответственности и риски, связанные с поставками газа конечному потребителю.

"Нафтогаз Украины", в частности, обязан предоставлять газ для нужд населения в неограниченном количестве по заявке таких предприятий, которые имеют монопольный и неконтролируемый доступ к потребителям. При этом "Нафтогаз", который отвечает за формирование достаточного ресурса газа, не имеет доступа к данным об объемах его фактического использования бытовыми потребителями и не имеет каких-либо гарантий по оплате поставленных объемов со стороны определенных постановлением предприятий.