Экономика

12:19 04.07.2017

Кабмин готовит проект нового закона о приватизации

Кабинет министров Украины готовит проект нового закона "О приватизации государственного имущества".

Соответствующий документ презентован на заседании правительства во вторник в Киеве.

"Вместо семи действующих законов предлагается один. Существенно, вдвое, сокращаются сроки подготовки объектов к приватизации: по объектам большой приватизации – двух лет до одного года, по малой приватизации – с одного года до полгода. Существенно упрощается классификация объектов приватизации", - отметил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Парфененко в ходе доклада по законопроекту.

По его словам, документ предполагает только два механизма приватизации – через аукцион или выкуп. При этом крупные объекты будут продаваться с обязательным привлечением советника, малые – через электронную платформу.

В случае принятия законопроекта срок возможного обжалования результатов приватизации будет ограничен тремя годами.

Кроме того, устанавливается мораторий на банкротство объектов, по которым принято решение об их приватизации.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, до внесения в парламент законопроект будет проработан с профильным комитетом Рады, рассмотрен на Национальном совете реформ и еще раз изучен правительством.

"Далее необходимо углубить работу с профильным парламентским комитетом, чтобы мы вышли на как можно лучшее решение. Мы перед внесением в парламент еще его рассмотрим и также рассмотрим на Совете реформ", - резюмировал премьер.

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Интерфакс-Украина
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