Экономика

12:17 04.07.2017

Гройсман поручил НКРСИ проверить качество 3G разных операторов

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в области связи и информации, Александру Животовскому проверить качество мобильной связи 3G разных операторов.

"Поручаю провести проверку связи 3G у разных операторов в разных городах", - сказал Гройсман на заседании Кабинета министров во вторник.

Как сообщалось, НКРСИ в начале 2015 года завершила тендер на предоставление лицензий в стандарте UMTS (3G), реализовав три 15-летних лицензии на общую сумму более 8,77 млрд грн.

Победителями тендера признаны три ведущих игрока рынка мобильной связи: АО "Киевстар", ПрАО "МТС Украина" и ООО "Астелит" (бренд life:)). При стартовой цене в 2,7 млрд грн наибольшую сумму за лицензию в указанном диапазоне заплатил "Астелит" - 3,355 млрд грн, наименьшую в 2,7 млрд грн – "Киевстар", тогда как "МТС Украина" – 2,715 млрд грн.

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Интерфакс-Украина
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