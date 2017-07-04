Экономика

12:08 04.07.2017

Кабмин во вторник намерен объявить конкурс лицензий 4G

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров намерен на заседании во вторник утвердить конкурс на покупку лицензий на частоты четвертого поколения подвижной (мобильной) радиосвязи 4G.

"Сейчас настал этап формирования новой сети 4G и я говорил, что для нас очень важно, чтобы продажа этих частот была конкурентной, честной и открытой", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины во вторник в Киеве.

В.Гройсман подчеркнул, что в этой сфере важно избежать коррупции и теневых договоренностей.

"Сегодня мы примем решение о прозрачной, честной подготовке продажи лицензии частот 4G", - сказал премьер.

Он напомнил, что проект данного решения прошел обсуждение в профильном комитете парламента.

Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла за основу проект изменений в постановление Кабмина относительно размеров платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в диапазоне 1800 МГц и одобрила предложения о внесении необходимых изменений в план использования радиочастотного ресурса Украины.

НКРСИ рассчитывает, что осенью 2017 года будут проведены два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц. По подсчетам НКРСИ начальная стоимость частот в диапазоне 2600 МГц составит 2,3 млрд грн, а 1800 МГц - почти 4 млрд грн. Кроме того, планируется, что покупатели выплатят до 25% первоначальной стоимости частот операторам-донорам, которыми являются "Киевстар", "Vodafone Украина", "ММДС Украина".

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