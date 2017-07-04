Microsoft реорганизует отдел продаж, может уволить тысячи сотрудников

Microsoft Corp. сообщил о реорганизации подразделения, занимающегося продажами, с целью уделить больше внимания продвижению облачных услуг, сообщает MarketWatch.

Как говорится в письме исполнительного вице-президента компании Джадсона Альтхофа, направленном сотрудникам, отдел продаж теперь будет работать по двум основным направлениям - крупные корпоративные клиенты и мелкие и средние предприятия. Ранее деятельность отдела была направлена на более узкие категории бизнеса, например, стартапы, госкомпании и предприятия в отдельных секторах экономики.

По словам источника, близкого компании, такая мера может привести к увольнениям тысяч сотрудников. На конец марта штат Microsoft составлял более 121 тыс. работников.

Отмечается, что Microsoft часто объявляет об изменениях в компании в конце финансового года, который завершился в прошлую пятницу.

Облачные сервисы - наиболее приоритетное направление развития Microsoft. Компания старается составить конкуренцию более крупным игрокам сектора, включая лидера Amazon, выручка облачного бизнеса которого примерно в четыре раза превысит выручку Azure в 2017 году, по прогнозам Deutsche Bank.

Акции Microsoft в понедельник выросли на 0,1%, капитализация компании составляет $532,2 млрд.