Убытки на Донбассе составили около $50 млрд

Убытки от российской агрессии на Донбассе за три года в Министерстве обороны Украины оценили в $50 млрд.

"На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктур, люди остались без рабочих мест. По предварительным данным, убытки составляют около $50 млрд", - сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак на конференции во вторник в Киеве.

Он проинформировал, что с начала конфликта "свыше 2,7 тысяч украинских военных погибли, свыше 10 тысяч получили ранения".

Первый замминистра отметил, что на сегодня обстановка в зоне проведения АТО остается тяжелой, но контролируемой.

"Признаки временной стабилизации связаны с достигнутыми в Минске договоренностями о введении режима прекращения огня с 1 апреля текущего года. С начала года НВФ свыше 10 тыс раз нарушали режим прекращения огня, регулярно применяя вооружение, которое должно было быть отведено от линии столкновения", - сказал он.