Пшеница в США подорожала до максимума за четыре года

Цены на пшеницу в Миннеаполисе подскочили на 5,8% и обновили максимум за 4 года на опасениях, что установившаяся на территории США сухая и жаркая погода повредит урожай.

На бирже в Чикаго цена сентябрьского контракта на твердую краснозерную пшеницу самого высокого качества поднялась на 5,7%, до $5,595 за бушель ($205,56 за тонну). Мягкие сорта озимой пшеницы подорожали на 5,4%, до $5,5425 за бушель ($203,6 за тонну), сообщает агентство Bloomberg.

По прогнозу метеобюро Freese-Notis, на текущей неделе температура на Великих равнинах превысит 38 градусов. Ранее министерство сельского хозяйства США отметило, что посевы яровой пшеницы в стране упали до 10,9 млн акров (4,41 млн га), то есть оказались меньше предыдущего прогноза.

"Цены подскочили, потому что урожай сокращается с каждым днем", - заявил старший аналитик Northstar Commodity Investment Марк Шульц. На торгах в Париже пшеница подорожала в понедельник на 3,4%, до максимальных с августа 2015 года 118 евро за тонну.

Фьючерсы на овес с поставкой в декабре в Чикаго подскочили на 7,6%, до рекордных с января 2015 года $3,0425 за бушель ($209,5 за тонну), кукуруза с поставкой в сентябре подорожала на 3,7%, до $3,95 за бушель ($155,5 за тонну), ноябрьские фьючерсы на соя-бобы - на 3,5%, до $9,88 за бушель ($363 за тонну).