Гройсман поручил создать рабочую группу по развитию отечественной авиаотрасли

Украина может стать региональным лидером авиаперевозок, этому будут способствовать положительные тенденции, заметные уже сейчас вследствие роста пассажиропотока в крупнейших аэропортах страны – "Борисполь" и "Киев" (Жуляны), считает премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно сообщению департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом премьер заявил на совещания по вопросам развития рынка авиационных пассажирских перевозок с участием профильных представителей правительства, руководства крупнейших аэропортов страны, авиаперевозчиков и экспертов в понедельник.

С целью координации действий органов власти в этом вопросе В.Гройсман поручил создать специальную рабочую группу по развитию авиаотрасли под председательством вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

"Мы должны скоординировать усилия всех органов власти, чтобы развивать украинские аэропорты, развивать Украину как транзитную страну воздушного сообщения, развивать внутренние сообщения между аэропортами внутри страны и при этом обеспечивать высокую степень безопасности авиаперевозок и сервиса", - подчеркнул глава правительства.

Помимо этого, В.Гройсман поручил Министерству инфраструктуры в кратчайшие сроки завершить разработку стратегии развития авиаперевозок и аэропортов, предусматривающей развитие региональных аэропортов и способствующей повышению конкуренции на рынке.

"Нам нужна профессиональная, качественная стратегия развития авиационных перевозок, стратегия развития наших аэропортов - как с международным статусом, так и внутренних. Это первая задача, которая стоит перед Министерством инфраструктуры. И стратегия должна быть разработана в кратчайшие сроки. Каждый аэропорт должен понять свое место назначение и путь достижения цели", - сказал премьер.

В дальнейшем, по его словам, необходимо продумать механизмы развития конкуренции на рынке перевозок.

"Чтобы не было дискриминации, а наш авиаперевозчик был качественным, конкурентным по ценам", - добавил он.

При этом глава правительства подчеркнул, что в развитии аэропортов должна участвовать и местная власть, которая в результате реформы децентрализации имеет соответствующий финансовый ресурс.

В ходе встречи стороны договорились подготовить и обсудить стратегию уже в сентябре.

Кроме вопросов развития аэропортов - в частности, аэропортов "Львов", "Херсон", "Одесса", "Винница", "Запорожье", документ, как ожидается, будет содержать и пути поддержки национального перевозчика, но без возможности создания каких-либо рыночный монополий, а также обновления флота и использования "лоу-кост" модели перевозок.

"Отдельный вопрос - безопасность полетов. Если человек садится в самолет украинских авиакомпаний, то безопасность должна быть гарантирована. Поэтому очень важно, чтобы эти требования у нас были усилены", - отметил В.Гройсман.