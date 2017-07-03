Экономика

18:24 03.07.2017

Цены на золото упали до минимума

Цены на золото упали до минимального уровня с 14 мая из-за повышения курса доллар и снижения спроса на надежные активы.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в августе на бирже в Нью-Йорке снизились на 1,4% в ходе торгов в понедельник, до $1224,7 за унцию.

Курс доллара к евро к 17:42 кв поднялся на 0,5%, до $1,1368 за евро.

Фондовые индексы США и Европы растут в понедельник, и эксперты отмечают, что к инвесторам возвращается аппетит к риску.

Серебро с поставкой в сентябре подешевело в ходе торгов на 1,3%, до $16,415 за унцию. Цены на платину снизились на 0,9%, до $917,8 за унцию, тогда как палладий подорожали на 0,3%, до $839,2 за унцию.

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