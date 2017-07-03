Курс гривни к доллару США на межбанке в понедельник укрепился на 2 коп.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,98 грн/$1 с 26 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили – 25,97- 25,99 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,9945 грн/$1 с 26,0234 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $184,08 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $319,36 млн.