Tesla начнет производство Model 3 на две недели раньше срока

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. получил все необходимые разрешения регуляторов на производство автомобилей Model 3 на две недели раньше намеченного срока, заявил глава компании Илон Маск в соцсети Twitter.

Таким образом, первая машина сойдет с конвейера уже 7 июля. В августе компания планирует выпустить 100 автомобилей, в сентябре - свыше 1,5 тыс., к декабрю производство достигнет 20 тыс.

Первые 30 покупателей получат свои машины 28 июля.

Model 3 станет самой доступной моделью в линейке Tesla - стоимость автомобиля в базовой комплектации составит $35 тыс. Электромобиль может проехать без подзарядки 346 км, время разгона с нуля до 100 км/ч - немногим более 6 секунд.

Акции Tesla в начале торгов в понедельник дорожают на 1,3%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 67% и составляет $59,4 млрд.