Arricano и RRE отсрочили погашение долга перед Bytenem

Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, и компания Retail Real Estate OÜ (RRE, Эстония) договорились об отсрочке выплаты $22,3 млн задолженности по кредиту перед Bytenem Co Limited (Кипр) до 30 июня 2020 года.

Как уточняется в сообщении Arricano на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) в понедельник, в мае 2014 года компания договорилась с Bytenem Co Limited о привлечении кредита на $13,1 млн, а в июле того же года – дополнительного кредита на $3 млн по ставке 12% годовых.

При этом в сентябре 2016 года данная кредитная линия, имеющая дату погашения 30 июня 2017 года, была расширена до $18 млн и передана компании RRE.

Как отмечается в сообщении, сейчас основная сумма долга Arricano и RRE перед Bytenem составляет $16,1 млн, начисленные проценты – $6,2 млн. Отсрочка выплаты по кредиту до 30 июня 2020 года не предусматривает изменение каких-либо других условий кредитного соглашения.

"Такое решение увеличивает ресурсы оборотного капитала Arricano на период до наступления срока погашения кредита", – говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным, конечным бенефициаром RRE выступает эстонец Хиллар Тедер, которому также опосредованно принадлежат 55,45% голосующих акций Arricano.

Arricano Real Estate специализируется на строительстве ТРЦ, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.

Компания по состоянию на начало 2017 года владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,8 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и "Южная галерея" в Симферополе (Крым). Также компании принадлежит миноритарная доля 49,9% в ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Кроме того, три проекта Arricano находятся на стадии девелопмента: ТРК "Лукьяновка" (рабочее название, открытие запланировано в конце 2017 года, инвестиции в реализацию проекта пока не озвучиваются) и ТРК "Петровка" в Киеве, а также ТРК Odessa Mall (прежнее название – ТРК "Разумовская", к середине августа 2015 года инвестиции оценивались почти в $80 млн, открытие запланировано в третьем квартале 2018 года) в Одессе.

Согласно отчету за 2016 год, Arricano получила $23,493 млн чистой прибыли против $20,379 млн чистого убытка годом ранее. Доход компании возрос на 13,3% - до $23,09 млн.

По состоянию на конец 2016 года основными акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании Retail Real Estate O.U., O.U. Ekspert Kapital, Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Йюри Польд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является Х.Тедер, его старшему сыну Р.Тедеру принадлежат 7,48% голосующих акций компании.

Акции Arricano Real Estate размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи и по состоянию на 30 июня 2017 года торговались по цене $0,45/шт.