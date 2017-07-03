Украина в 2016/2017 МГ установила новый рекорд по экспорту зерновых

Украина в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), по предварительным данным, экспортировала 43,8 млн тонн зерновых.

"Рекордный урожай предыдущего года в 66 млн тонн сформировал ресурс для экспорта на уровне 43,8 млн тонн, что является историческим максимумом для Украины", - цитируется в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия первый замминистра Максим Мартынюк.

По его словам, положительная динамика оказалась и в рекордном экспорте муки в 369,4 тыс. тонн.

Согласно сообщению Минагропрода, предварительные итоги экспорта 2016/2017 маркетингового года в разрезе культур будут представлены в ближайшие дни.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2015/2016 МГ (июль-июнь) экспортировала 39,487 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне.