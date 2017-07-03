"Укрзализныця" упростила тендерную документацию на закупку дизельного топлива

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" упростил тендерную документацию на закупку дизельного топлива с применением формульного ценообразования.

В частности, как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", исключено требование о наличии у участника торгов договора с агентством Platts.

"Также в новой редакции учтены все рекомендации Антимонопольного комитета Украины относительно изложения формулировок тендерной документации в соответствии с положениями закона Украины "О публичных закупках". Соответствующие изменения были внесены в ProZorro, но из-за вирусной атаки произошел технический сбой, поэтому исправления в системе были сделаны на следующий день", - отмечается в сообщении.

Так, новая редакция проекта договора, является частью тендерной документации, содержит пункт о возможности пересмотра условий договора во всех случаях, предусмотренных законом "О публичных закупках", в том числе: изменение ставок налогов и сборов; пересмотр цены договора в случае колебания цены товара на рынке, при условии надлежащего подтверждения такого колебания.

"Учитывая негативный опыт филиала об отказе некоторых контрагентов уменьшать цену договора в случае уменьшения рыночной цены дизельного топлива, внедряется механизм гарантирования пересмотра цены путем автоматического подписания дополнительных соглашений. При этом такой механизм будет действовать как в случае уменьшения цены, так и в случаях ее повышения, что ставит в равные условия железную дорогу и поставщика", - сообщает ПАО.

Оно также подчеркивает, что, несмотря на сопротивление некоторых игроков рынка дизельного топлива Украины, филиал "Центр обеспечения производства" продолжает работать над внедрением формульного, прозрачного и честного механизма ценообразования при поставках дизельного топлива.