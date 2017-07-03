Экономика

15:52 03.07.2017

"Укрзализныця" упростила тендерную документацию на закупку дизельного топлива

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" упростил тендерную документацию на закупку дизельного топлива с применением формульного ценообразования.

В частности, как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", исключено требование о наличии у участника торгов договора с агентством Platts.

"Также в новой редакции учтены все рекомендации Антимонопольного комитета Украины относительно изложения формулировок тендерной документации в соответствии с положениями закона Украины "О публичных закупках". Соответствующие изменения были внесены в ProZorro, но из-за вирусной атаки произошел технический сбой, поэтому исправления в системе были сделаны на следующий день", - отмечается в сообщении.

Так, новая редакция проекта договора, является частью тендерной документации, содержит пункт о возможности пересмотра условий договора во всех случаях, предусмотренных законом "О публичных закупках", в том числе: изменение ставок налогов и сборов; пересмотр цены договора в случае колебания цены товара на рынке, при условии надлежащего подтверждения такого колебания.

"Учитывая негативный опыт филиала об отказе некоторых контрагентов уменьшать цену договора в случае уменьшения рыночной цены дизельного топлива, внедряется механизм гарантирования пересмотра цены путем автоматического подписания дополнительных соглашений. При этом такой механизм будет действовать как в случае уменьшения цены, так и в случаях ее повышения, что ставит в равные условия железную дорогу и поставщика", - сообщает ПАО.

Оно также подчеркивает, что, несмотря на сопротивление некоторых игроков рынка дизельного топлива Украины, филиал "Центр обеспечения производства" продолжает работать над внедрением формульного, прозрачного и честного механизма ценообразования при поставках дизельного топлива.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Выросла стоимость проезда в поездах пригородного сообщения в двух областях

ОРЦ на электроэнергию с июля возросла

В НБУ поданы документы на согласование опосредованной покупки 100% украинской "дочки" Сбербанка

Ведущие украинские фондовые площадки в понедельник возобновили торги в обычном режиме

Украина в июне закачала в ПХГ 1,5 млрд куб. м газа

ПОСЛЕДНЕЕ

Brexit может стоить банкам 15 млрд фунтов

Большинство рынков акций Азии выросли в понедельник

Китайская Shandong Qingneng Power рассматривает строительство биотопливной ТЭС во Львовской области

Цены на нефть стабильны в ходе торгов

Минфин предлагает законодательно урегулировать вопрос санкций за неподачу отчетности из-за кибератаки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5773.html
РЕКЛАМА