Brexit может стоить банкам 15 млрд фунтов

Затраты банков на перемещение операций из Великобритании в Европу после Brexit могут достичь 15 млрд фунтов стерлингов ($17,1 млрд), свидетельствуют результаты исследования, проведенного Boston Consulting Group для Ассоциации финансовых рынков Европы (AFME).

В AFME предупреждают, что создание подразделений в ЕС окажет "серьезное негативное влияние" на прибыли банков. Соответствующие расходы могут быть перенесены на европейских потребителей, отмечают эксперты.

После того, как Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза, британским банкам, вероятно, придется перенести значительную часть бизнеса в ЕС, чтобы продолжать операции в регионе.

В том случае, если в ходе переговоров с властями ЕС правительство Великобритании не сможет добиться сохранения доступа к единому европейскому рынку, британский финансовый хаб окажется отрезанным от ЕС. Это потребует передачи банками активов на общую сумму более 1 трлн евро, включая кредиты, ценные бумаги и деривативы, европейским подразделениям, отмечают в AFME.

Процесс переноса операций банков в ЕС будет дорогостоящим, о чем говорит ряд фактов, пишет газета The Wall Street Journal.

Фининститутам придется не только перемещать сотрудников, расширять офисы и ждать одобрения регуляторов, но также и обеспечивать капиталом новые европейские подразделения.

Инвестбанки используют Лондон как плацдарм для продажи услуг клиентам не только в Европе, но также в Африке и Азии, и объединение ресурсов в единый пул делает бизнес более эффективным, отмечают аналитики. Если инвестбанки потеряют возможность продажи услуг европейским клиентам из Лондона, им потребуется влить в европейские подразделения капитал в общей сложности в размере порядка 70 млрд евро, свидетельствуют оценки BCG.

Амортизация этих расходов в течение трех-пяти лет может сократить показатель прибыли в расчете на акцию банков на 0,5-0,8%, отмечается в исследовании.

Еще одной проблемой является клиринг операций в евро. Ранее Еврокомиссия заявила о намерении требовать переноса из Лондона клиринговых палат, осуществляющих расчеты по сделкам в евро, в страны ЕС после Brexit.

По оценкам BCG, в этом случае потребуется перенос из Великобритании контрактов в евро на сумму порядка 83 трлн евро, что потребует от банков создания дополнительного обеспечения на сумму 30-40 млрд евро.

Клиринг - это бизнес, который зависит от масштаба, и перенос части операций в другой регион может сделать его более дорогим, отмечают аналитики.

В понедельник японская финкомпания Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) заявила о намерении перенести часть операций из Лондона во Франкфурт после Brexit. Европейские штаб-квартиры банковского подразделения финкомпании - Sumito Mitsui Banking Corp. (SMBC), а также ее инвестиционного бизнеса - SMBC Nikko Capital Markets - в настоящее время находятся в Лондоне.

В компании ожидают, что эти подразделения, вероятно, столкнутся с ограничением доступа к европейскому рынку после выхода Великобритании из ЕС в 2019 году.

В связи с этим SMFG намерена создать для каждого вида бизнеса новые подразделения во Франкфурте.

Ранее о планах переноса части европейских операций во Франкфурт заявили две крупнейшие брокерские компании Японии - Nomura и Daiwa.