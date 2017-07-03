Цены на нефть стабильны в ходе торгов

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене на торгах в понедельник, инвесторы оценивают данные о числе действующих буровых установок в США и о добыче в Ливии.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 кв поднялась на $0,07 (0,14%) - до $48,84 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на $0,13 (0,28%) - до $46,17 за баррель.

Как сообщила в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе снизилось на две единицы, до 756. Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года.

"Снижение показателя говорит о том, что американским энергетическим компаниям сложно оставаться на прибыльном уровне, когда цены колеблются между $40 и $45 за баррель", - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Тем временем рост нефтяных котировок сдерживается данными о том, что Ливия нарастила нефтедобычу до максимума за четыре года - страна теперь добывает более 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 690 тыс. б/с в начале года.

По данным компании JBC Energy, в июне добыча нефти в странах ОПЕК выросла на 210 тыс. б/с, главным образом благодаря восстановлению производства топлива в Ливии, Анголе и Саудовской Аравии.