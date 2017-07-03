Экономика

14:02 03.07.2017

"Нафтогаз Украины" подал заявку на получение его "внучкой" лицензии на поставку газа

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ("ГКНУ") подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа.

Согласно сообщению на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вопрос выдачи лицензии будет рассмотрен на запланированном на 4 июля заседании регулятора.

100% ООО "ГКНУ" принадлежит "Газ Украины", дочерней компании НАК.

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украині" Юрий Витренко сообщил, что НАК предложил Кабинету министров Украины возложить на компанию функции поставщика газа населению в рамках механизма специальных обязательств (PSO).

По его словам, НАК будет инициировать изменение постановления Кабмина о PSO, с целью исключить "газсбыты" (частные компании, принадлежащих собственникам облгазов – ИФ) из цепочки поставки газа населению в рамках спецобязательств. Так, если бытовой потребитель не выберет себе поставщика, то объемы его потребления должны быть автоматически отнесены на НАК, как реального собственника газа.

В "Нафтогазе" считают, что "газсбыты" в существующем формате являются псевдо-поставщиками газа, поскольку не несут ответственности и риски, связанные с поставками газа конечному потребителю.

"Нафтогаз Украины", в частности, должен предоставлять газ для нужд населения в неограниченном количестве по заявке таких предприятий, которые имеют монопольный и неконтролируемый доступ к потребителям. При этом "Нафтогаз", который отвечает за формирование достаточного ресурса газа, не имеет доступа к данным об объемах его фактического использования бытовыми потребителями и не имеет каких-либо гарантий по оплате поставленных объемов со стороны определенных постановлением предприятий.

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