Украина в I полугодии сократила выпуск стали на 17%, проката - на 20%, чугуна - на 21%, кокса - на 22%, нарастила труб более чем на четверть

Украинские горно-металлургические предприятия по итогам января-июня 2017 года сократили производство стали, согласно оперативным данным, на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 10,277 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром" (Днепр) в понедельник, выпуск общего проката за шесть месяцев снизился на 20% - до 8,728 млн тонн, чугуна - на 21%, до 9,404 млн тонн.

Выпуск труб за указанный период возрос на 27% - до 506 тыс. тонн, тогда как кокса снизился на 22% - до 5,037 млн тонн.

В июне было произведено 1,594 млн тонн стали, 1,350 млн тонн общего проката, 1,511 млн тонн чугуна, 98,4 тыс. тонн труб и 861 тыс. тонн кокса.

Как сообщалось, в 2016 году выпуск стали возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн. Выпуск труб за этот период сократился на 1% - до 849 тыс. тонн, но возрос кокса - на 10% - до 12,723 млн тонн.