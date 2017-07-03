Операторы ГТС Украины и Румынии готовят соглашение о виртуальном реверсе по точке соединения "Медиашу Аурит – Теково"

Операторы газотранспортных сетей (ГТС) Украины и Румынии - "Укртрансгаз" и SNTGN Transgaz SA - готовят к подписанию соглашение о взаимодействии по точке соединения "Медиашу Аурит – Теково", сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

"В июле прошлого года было подписано соглашение о взаимодействии по точке соединения "Исакча 1", через которую обеспечивается поставка природного газа потребителям Болгарии. Теперь операторы готовятся к подписанию соглашения для точки соединения "Медиашу Аурит – Теково", через которую природный газ поставляется потребителям Румынии", - указано в сообщении.

По данным компании, с 1 июля по 1 сентября 2017 года будут проходить необходимые в таких случаях консультации.

"Проект соглашения о взаимодействии предусматривает физический поток природного газа по направлению Украина-Румыния и виртуальный поток по направлению Румыния-Украина. Сейчас физическая транспортировка газа в направлении Румыния-Украина невозможна в связи с необходимым минимальным уровнем давления для приема газа. Потенциально операторы рассматривают возможность внедрения физической транспортировки из Румынии в Украину", - пояснили в "Укртрансгазе".

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.