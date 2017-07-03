Рынок легковых авто Украины за 6 мес. ускорил темп прироста

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2017 года возросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 36,375 тыс. ед., сообщила информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting.

Как сообщалось, в январе-мае прирост авторынка составлял 33%, январе-апреле - 29,6% к аналогичным периодам прошлого года.

По данным группы, в том числе в июне продано почти 6,829 тыс. новых автомобилей, что на 45% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

"В первый месяц лета авторынок подал хороший сигнал: продажи увеличились у половины операторов, притом наметился и новый тренд", - отметили аналитики.

Лидером украинского авторынка в июне, обойдя Toyota, стала Renault, которой принадлежит 10,8% рынка (у Toyota – 10,62% с 725-ю проданными авто). Третью позицию уверенно занимает Skoda, четвертую - Kia.

А вот на пятое место в июне вышла Mitsubishi (в мае – 18 позиция), благодаря масштабным поставкам кроссоверов Outlander PHEV для полиции.

Рывок Mitsubishi оттеснил на ступеньку ниже Nissan и на две - VW и Hundai. Ford удалось сохранить свои объемы и место в Топ-10.

"На рынке "премиум" похоже, именно Mercedes-Benz и BMW стали главными "игроками", остальные в июне прилично отстали и демонстрировали отрицательные показатели", - отмечается в сообщении.

При этом Mercedes-Benz в июне замыкает ТОП-10 авторынка с долей 3,87%, BMW – занимает 11-ю строчку с 3,65% рынка.

Одним из трендов лета AUTO-Consulting отмечает рост популярности узбекского бренда Ravon - в июне он прибавил еще две позиции (занял 12-ю), потеснив Suzuki и Mazda, и упорно приближается к Топ-10.

В то же время все оставшиеся китайские бренды в июне еще снизили продажи. Сократили реализацию и дилеры АвтоВАЗа.

"Немного лучше начали продаваться в июне украинские ЗАЗ, но 18-е место бренда на украинском рынке вызывает тревогу", - отмечают эксперты.

Согласно обнародованной в понедельник аналогичной статистике ассоциации "Укравтопром", в июне продажи новых легковых авто выросли на 44% к июню-2016. При этом ассоциация на первое место выводит Toyota, продажи которых возросли на 42% - до 742 ед., а Renault с приростом продаж на 67% отстал на два автомобиля.

Третья позиция у Skoda, четвертая – KIA, на пятом месте Mitsubishi.

Как сообщалось, рынок новых легковых авто в Украине по данным AUTO-Consulting в 2016 году вырос на 39% по сравнению с 2015 годом – до 64,478 тыс. ед., "Укравтопром" оценил прирост в 41% - до 65,562 тыс. ед.

На текущий год первоначальные прогнозы экспертов предполагают 25-30%-ный прирост авторынка.